Быстро худеем на соках и супах

Лето, пляж, бикини… Жаль, когда в противовес этим ласкающим женскую душу словам ставятся слова «целлюлит» и «лишние килограммы». Что же делать, когда блеснуть новым купальником надо буквально через неделю, а предательский животик нагло выпирает и портит весь вид? Времени бежать в спортзал нет! Зато есть возможность не упустить свой шанс и устроить себе легкую, но приятную летнюю диету. Можно посидеть на соках или супах — выбирать вам. О том, как правильно разгрузиться летом, мы поговорили с диетологом и фитотерапевтом Борисом Скачко.

«СОЧНАЯ» ДИЕТА

Диета на соках самая короткая — всего два дня. Меню составьте сами, в зависимости от личных предпочтений и учитывая противопоказания. Если вы страдаете запорами, сделайте упор на соки из слив, яблок, капусты, винограда и арбуза. Если же ваш кишечник не ленив, а, наоборот, слишком активен, пейте тыквенный сок. Лишнюю жидкость, которая тоже прибавляет вес, помогут вывести соки, приготовленные из арбуза, помидоров, огурцов, укропа и петрушки. Сок из редьки поможет улучшить пищеварение и вывести шлаки. К тому же он, как и морковный, повышает остроту зрения. В соке из капусты содержатся вещества, которые предупреждают и подавляют рост раковых клеток, а также изгоняют из организма накопившиеся пестициды. Причем сок этот можно получать не только из традиционной белокочанной капусты, а и из брокколи, цветной, брюссельской, савойской, краснокочанной, пекинской или кольраби. Свекольный сок обладает антиаллергическими и противосклеротическими свойствами. Кроме того, в нем содержится уникальное вещество беатин, которое повышает жировой обмен и активизирует деятельность клеток печени. Если у вас «барахлят» нервы, выдавливайте сок сладкого перца — кладезь витаминов группы В.

КАК БУДЕМ ГОТОВИТЬ? В первую очередь за несколько дней вы должны подготовить организм к диете. Количество приемов пищи остается неизменным, а вот объем порций необходимо уменьшить. Стоит отказаться от жареных и острых блюд, сдобы и соблазнительных тортиков. Постарайтесь разнообразить свой рацион овощными салатами, фруктами. Приступайте к такой диете в те дни, когда у вас не запланировано важных дел. Хорошо подходят выходные. Выбирайте сочные фрукты-овощи, тщательно мойте, пропускайте через соковыжималку и сразу выпивайте. В день вы можете выпить 1,5—2 литра сока. Но его обязательно нужно разводить водой в пропорции 1:1. Это необходимо делать для того, чтобы не было большой нагрузки на поджелудочную железу — ведь в соках много углеводов. Вода должна быть чистой или минеральной, без газа. Кроме соков вы можете позволить себе чашечку зеленого или черного чая без сахара.

ЭФФЕКТ: минус 2—3 кило за 2 дня

КАК ВЫХОДИТЬ? Из «сочной» диеты нужно обязательно правильно выйти. Переход к обычной пище будет новым стрессом для организма. На следующий день после разгрузочного приготовьте себе немного каши. Это может быть рис, гречка, овсянка. В обед съешьте овощной суп. В него добавьте любые овощи и 1 чайную ложку сливочного или растительного (оливкового) масла. А на ужин выпейте любой кисломолочный продукт — стакан кефира, йогурта. На второй день в рацион можно включить нежирную рыбу, а на третий — отварное мясо диетического сорта (кролик, индюшатина, телятина).

КОМУ НЕ ПОДХОДИТ? Диета на фрешах не рекомендуется при заболеваниях слизистой желудка, 12-перстной кишки, тонкого и толстого кишечника, поджелудочной железы, желчного пузыря и при аллергии на определенные фрукты-овощи.

«ЧИСТИМСЯ» СУПОМ

Суповая диета — пожалуй, единственная, которая не требует специальной подготовки организма. При этом она не только способствует похудению, но и насыщает организм необходимыми полезными веществами. В таком питании минимум калорий, белка, жиров и максимум клетчатки, которая, разбухая в желудке, дает чувство насыщения при меньших порциях. При этом овощи действуют, как мягкий скребок, выводя все токсины и прочие вредные вещества. Также жидкая пища необходима для полноценной работы желудочно-кишечного тракта. Супы усиливают перистальтику кишечника, нормализуют обмен веществ. К тому же в отварном и тушеном виде овощи усваиваются намного легче, чем сырые.

КАК БУДЕМ ГОТОВИТЬ? Хорошо себя зарекомендовал суп с таким «похудетельным» составом: лук, корень сельдерея, болгарский перец, помидоры. Внимание! Картошку не используем, потому что она считается одним из самых калорийных овощей.

Все выбранные овощи бросайте сразу кипящую воду — так в них максимально сохранятся витамины. Не варите долго суп, потому что в таком случае он теряет свою пищевую ценность. Еще лучше — готовьте на пару. Лучше, чтобы суп все-таки содержал кусочки овощей, а не был в виде пюре. Очень важен процесс пережевывания пищи. Во рту пища измельчается, обрабатывается слюной и подготавливается к дальнейшему расщеплению в желудке. А это в свою очередь будет способствовать лучшему усвоению полезных веществ. Готовьте суп на один раз — летом он быстро киснет. Готовый суп можно заправить 1 ч. л. сливочного масла, а лучше — 2 ч. л. оливкового, которое намного полезнее. Кушать супы во время диеты нужно по 200 мл три раза в день.

ЭФФЕКТ: минус 3 кг за неделю.

КОМУ НЕ ПОДХОДИТ? В этой диете тоже есть свои нюансы. Например, свекольный суп не рекомендуется употреблять при воспалительных процессах слизистой желудка. А белокочанная капуста стимулирует выделение сока поджелудочной железы, желчи, поэтому ее с осторожностью применяют при болезнях печения и поджелудочной. При сахарном диабете нужно осторожно обращаться со сладкими корнеплодами (морковь, свекла и картофель). И кроме все прочего, нельзя придерживаться овощной диеты более недели. Она создает дефицит белков. А это — строительный материал для мышц и всего организма.

Татьяна Приходько

segodnya.ua