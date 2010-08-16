В пельменях обнаружен возбудитель сибирской язвы

В Омской области (Россия) в пельменях "Особенные", произведенных компанией "Дарина" 20 июля 2010 года, обнаружен возбудитель сибирской язвы, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Образцы продукции ООО "Дарина" были отправлены на исследования в федеральный центр Роспотребнадзора после того, как шестеро сотрудников хозяйства, поставлявшего компании мясо, были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. У двоих заболевших диагноз был подтвержден лабораторно, один из них скончался.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что на предприятие попало около 2,5 тонны зараженной конины, произведенные из этого мяса пельмени "Русские" и "Особенные" были отправлены в Москву, Тверь, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Омские власти приняли решение уничтожить все пельмени, выпущенные компанией с 13 по 28 июля.

Омское управление Роспотребнадзора также получило результаты исследований, проведенных Управлением ветеринарии Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительным данным, в пельменях "Особенные", выпущенных 31 июля, также обнаружен возбудитель сибирской язвы.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Омской области выдало компании "Дарина" предписание о возврате из розничной продажи мясных полуфабрикатов, произведенных с 13 июля по 11 августа.

Представители компании заявили, что не согласны с результатами исследований и будут оспаривать их в суде. "По договорам поставки, как только мы передали продукцию покупателю, то собственником продукции является покупатель, и изъять ее из оборота может он или госорганы", - сообщило руководство предприятия изданию "Коммерческие вести".

medportal.ru