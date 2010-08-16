Украина почти стопроцентно обеспечена вакцинами, сейчас решается вопрос о закупке вакцины против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Киевского центра клинической иммунологии, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного обучения Олег НАЗАР.

По его словам, ранее в стране были проблемы с поставками вакцин в лечебные заведения в связи с отсутствием бюджета.

"У нас эти проблемы всегда переносятся из плоскости медицинской в плоскость политическую или финансовую. Задержки в вакцинации были связаны с несвоевременным принятием бюджета страны. Нет в Украине бюджета - не были закуплены вакцины. Сейчас деньги есть, и вакцины есть, "- отметил А. НАЗАР.

На вопрос, может ли сказаться несоблюдение календаря прививок на здоровье ребенка, когда, при отсутствии препаратов, прививки делают позже назначенного срока, А. НАЗАР отметил, что отсрочка иммунизации на непродолжительный срок не несет угрозы.

"Мы можем нарушать календарь прививок на месяц-два. Ничего страшного нет. Это выбор человека. Родители сами должны решить или самим купить вакцину (все, что продаются сертифицированные) или ожидать, когда препарат закупит государство, "- отметил А. НАЗАР.