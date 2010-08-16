В аквапарке Тернополя дети отравились парами хлора
10:59, 16 августа 2010Страна
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Образовалось газообразное соединение
В Тернополе на территории развлекательного комплекса „Алигатор” в помещении бассейна „Аквапарк Лимпопо” четверо детей отравились парами хлора.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в субботу в 16.20.
Газообразное соединение хлора образовалось в результате одновременного добавления в воду подкислителя и гипохлорида натрия.
Пострадавшие дети (в возрасте 8, 10 и 14 лет) госпитализированы в Тернопольскую областную детскую больницу с диагнозом - отравление парами хлора легкой степени.
По факту события правоохранительными органами проводится доследственная проверка.
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