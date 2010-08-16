Жара в Украине пока еще не будет спадать

Сегодня в Украине сохранится сильная жара с температурой днем 35-39°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях в понедельник местами 30-34°; ночью 18-23°, на побережье морей 24-29° (в Карпатах ночью 12-17°, днем 23-28°).

Преимущественно без осадков, только днем на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 17-22 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице и Киевской области завтра сохранится сухая и жаркая погода. В Киеве днем 36-38°, ночью 21-23°, по области днем 35-39°, ночью 18-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева - 27°.