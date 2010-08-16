В воздухе Киева никаких вредных веществ не выявлено

В Киеве, в соответствии с результатами замеров состава воздуха, которые проводились во всех районах столицы в течение последней недели, никаких вредных веществ не выявлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА по данным Главного управления МЧС в городе Киеве, в целом с 5 августа зафиксировано 32 возгорания, в ликвидации которых принимали участие 60 автомобилей и около 200 работников МЧС.

Согласно информации начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО, городским штабом по предотвращению возможных последствий пожарной опасности осуществлен ряд соответствующих мероприятий. В частности, уточнены планы взаимодействия сил гражданской защиты, районов и горгосадминистрации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; проверено состояние готовности пунктов эвакуации населения на случай возможного отселения (в первую очередь это касается микрорайонов старой застройки на территории лесопарковых хозяйств); на территории лесов силами лесной охраны и ГУ МВД проводится круглосуточное наземное патрулирование; осуществляются работы по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов и тому подобное.

Кроме того, ограниченно проведение массовых мероприятий и усилен контроль за состоянием пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, закрыты въезды на территорию лесных хозяйств.

Как проинформировал В.ПШЕНИЧНЫЙ, в урочище Копыто (Деснянский район) возле ТЭЦ-6 тлеет торфяник площадью 200 кв.м. Место постоянно патрулируют службы МЧС и лесная охрана. Продолжаются работы по ликвидации тления.

Пожарные автомобили также работают в урочище Рыбном в Днепровском районе, где тоже тлеет торфяник. Ситуация находится под контролем пожарных служб города. Угрозы здоровью и жизни киевлян нет.