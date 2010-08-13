За январь - июль этого года в Житомирской области изъято более 500 кг наркотиков стоимостью свыше 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По словам начальника УМВД Юрия ИВАКИНА, указанные объемы значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о росте наркопреступности в области.

Две недели назад на координационном областном совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам усиления противодействия наркопреступности Ю.ИВАКИН заявил, что за указанный период в регионе обезврежено 5 международных каналов перемещения наркотических средств через государственную границу и прекращена деятельность двух организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечены 364 чел.