В Украину из США хотели незаконно ввезти медоборудование

Сотрудники Киевской региональной таможни выявили факт незаконного ввоза в Украину из США диагностического ультразвукового оборудования медицинского назначения на 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, четыре диагностических аппарата в разобранном виде поступили в адрес одного из киевских предприятий.

Пытаясь избежать уплаты НДС, столичное медицинское предприятие предоставило в таможню свидетельство о государственной регистрации совершенно другого оборудования, которое по названию очень похоже с ввозимым, и другое по сути.

Кроме того, при таможенном досмотре груза была выявлена партия СD-дисков, о которых в документах не было упомянуто.

Товар изъят. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статей 352 и 355 Таможенного кодекса Украины. Судьба изъятого медицинского оборудования будет решаться в суде.