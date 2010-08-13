Ровенщина: неотложная медпомощь будет бесплатной

Шесть тысяч жителей Ровенщины получили возможность бесплатно получать неотложную медицинскую помощь в течение первого месяца действия соответствующего распоряжения председателя облгосадминистрации Василий Берташ.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, треть из них прооперированные.

Всего, по данным медиков, в лечебных учреждениях области сейчас находится более 19 000 больных. Ургентную (неотложную) помощь оказывали за счет благотворительных взносов, которые поступили в июле.

В июле на неотложную помощь использовано 890 000 гривен.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению главы Ровенской облгосадминистрации В. Берташ, неотложную медицинскую помощь в лечебных учреждениях области предоставляют бесплатно.