Солнечные и тепловые удары чаще угрожают детям

Врачи скорой медицинской помощи констатируют, что в связи со знойными погодными условиями не характерными для климата Украины участились случаи тепловых ударов среди населения, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Солнечные и тепловые удары чаще возникают у детей. Это связано с несовершенным процессом терморегуляции их организма, а также наличием у части из них ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Организм ребенка генерирует тепло, которое рассеивается путем теплового излучения и потоотделение. За счет выделения пота организм защищается от перегрева в условиях повышенной температуры воздуха, влажности, усиление двигательной нагрузки. При неспособности организма быстро в необходимом количестве тратить тепло наступает перегрев. Если это сопровождается дефицитом в организме воды (обезвоживание), скорость роста температуры тела повышается, что приводит к солнечному или тепловому удару.

Тепловой удар возникает при общем перегреве организма под влиянием длительного времени высокой температуры, а солнечный - под прямым воздействием солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи человека.

В связи с этим гигиенисты-ученые и практики рекомендуют для ослабления неблагоприятного воздействия высокой температуры в жилых и общественных зданиях, офисных помещениях придерживаться следующих рекомендаций. Для предупреждения солнечных и тепловых ударов у детей необходимо: