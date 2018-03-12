Солнечные и тепловые удары чаще угрожают детям
Организм ребенка генерирует тепло, что рассеивается потоотделением. При неспособности организма тратить тепло наступает перегрев...
Врачи скорой медицинской помощи констатируют, что в связи со знойными погодными условиями не характерными для климата Украины участились случаи тепловых ударов среди населения, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.
Солнечные и тепловые удары чаще возникают у детей. Это связано с несовершенным процессом терморегуляции их организма, а также наличием у части из них ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Организм ребенка генерирует тепло, которое рассеивается путем теплового излучения и потоотделение. За счет выделения пота организм защищается от перегрева в условиях повышенной температуры воздуха, влажности, усиление двигательной нагрузки. При неспособности организма быстро в необходимом количестве тратить тепло наступает перегрев. Если это сопровождается дефицитом в организме воды (обезвоживание), скорость роста температуры тела повышается, что приводит к солнечному или тепловому удару.
Тепловой удар возникает при общем перегреве организма под влиянием длительного времени высокой температуры, а солнечный - под прямым воздействием солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи человека.
В связи с этим гигиенисты-ученые и практики рекомендуют для ослабления неблагоприятного воздействия высокой температуры в жилых и общественных зданиях, офисных помещениях придерживаться следующих рекомендаций. Для предупреждения солнечных и тепловых ударов у детей необходимо:
- избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (не более 10-15 минут);
- носить свободную одежду светлых цветов из натуральных материалов, на пляж одевать легкую обувь;
- защищать голову от солнца господами, платками и т.д. (даже в облачную погоду), а также зонтиками. Для защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца;
- при пребывании на пляже обеспечить дежурство отдыха на песке или камнях (при 10-15 мин) с хлопками в воде и плаванием (10-15 минут - для детей 8-12 лет, 25-30 минут - для детей с 13 лет и старше) . В первой половине дня купание лучше заканчивать не позже 10.00-10.30, повторное купание во второй половине дня проводить с 16.00 до 19.00. Не разрешать детям спать под солнцем. На пляже широко использовать теневые навесы;
- вне пляжа необходимо чередовать пребывание на солнце и в тени деревьев ("солнечное кружево" деревьев - солнечные лучи, которые пропущены через листву деревьев;
- не организовывать в период с 10.00 до 16.00 длительных экскурсий (автобусных, пеших);
- проводить культурно-массовые мероприятия после 18.00 на свежем воздухе или залах с широким доступом свежего воздуха, исключая сквозняки. При проведении массовых мероприятий устраивать перерывы через каждые 30 минут;
- проводить спортивные игры, соревнования в периоды до 10.00 и после 16.00;
- обеспечить детей в течение дня достаточным количеством питьевой воды (не менее 2 литров на ребенка), не позволять употребления холодной воды;
- проводить во время пребывания в помещениях обливание лица, рук до локтей, до плеч, ног до колен прохладной проточной водой начинать с 24 -26, каждые 2 дня снижать на 1 С и довести ее до 16 С);
- организовать широкий доступ свежего воздуха в помещения, где находятся дети (широкую аэрацию), в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняка. Совокупная продолжительность дневного и ночного сна не должна быть меньше 10.30-11.00 часов;
- при наличии в помещениях кондиционера, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10 С, для предотвращения теплового удара после выхода на улицу после длительного пребывания рядом с кондиционером;
- не допускать пребывания ребенка ближе 2 м от электрического вентилятора;
- девушкам не носить в жару украшения;
- проводить ежедневную влажную уборку пола в помещениях, где находятся дети.