Шампанское необходимо охлаждать - доказано научно

Французские исследователи научно обосновали необходимость охлаждать шампанское перед подачей. Кроме того, ученые выяснили, что игристые вина необходимо наливать по краю наклоненного бокала, а не лить прямо в центр. Статья, в которой исследователи приводят обоснования этих двух правил и описывают проведенные эксперименты, опубликована в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Коротко работа описана в пресс-релизе Американского химического общества, передает Лента.ру.

В своей работе ученые исходили из того факта, что вкус шампанского и других игристых вин напрямую зависит от содержания в них углекислого газа, благодаря которому в напитке появляются освежающие пузырьки. Пузырьки формируются, когда растворенный в жидкости CO2 начинает выходить из нее.

Исследователи изучали, как изменяется в шампанском концентрация углекислого газа при различных температурах и способах наливания в бокал. Ученые проводили опыты, охлаждая шампанское до 4, 12 и 18 градусов Цельсия (авторы работали с напитком урожая 2008 года). В бокалы вино наливалось по стенке либо с высоты сразу на днище емкости.

Измерения показали, что чем теплее шампанское, тем больше оказываются потери CO2 при наливании в бокал. Что касается метода розлива напитка по бокалам, то ученые выяснили, что при использовании "винного" способа (то есть когда шампанское наливается не по стенке) теряется почти в два раза больше углекислого газа, чем при "пивном" способе (когда напиток льется в наклоненный бокал). В своей работе авторы не указали, какой угол наклона емкости является оптимальным.

Недавно другой коллектив исследователей провел научную работу по изучению свойств другого алкогольного напитка - водки. Специалисты показали, что ее вкус напрямую связан с особыми структурами из молекул воды, которые образуются вокруг молекул этилового спирта.