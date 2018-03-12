Чем полезен квас?

Квас - универсальный полезный напиток. В славянских народах он был очень популярен. Рецепты приготовления этого напитка знали в каждом доме и любили все - от членов царской семьи до крестьян. Его варили и в монастырях, и солдатских казармах, и в больницах.

Издавна этот напиток использовали в лечебном питании, чтобы быстрее выздороветь, а также лечили цингу и авитаминоз, компенсируя в организме, дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Квас входил в "обязательное довольствие" армии царской России, его ежедневно давали солдатам. Люди, которые тяжело работали брали с собой не воду, а именно квас. Он был основой питания в периоды православных постов - делались блюда типа окрошки, туда добавляли овощи - сырые или вареные, зелень. В чем же целебность этого напитка?

"Квас - это чрезвычайно замечательный абсолютно природный напиток, потому что в нем, кроме ячменя, ржи из которых делается солод (а это природные продукты брожения), нет ничего искусственного, - рассказывает врач-диетолог Наталья ВЕЛИКАЯ. - Эти злаковые нигде в мире еще не подвергались генной модификации, поэтому этот продукт действительно не содержит ГМО. В процессе проращивания зерна активируются ферментативные процессы, происходит накопление биологически активных компонентов".

Квас восстанавливает физическую работоспособность и выносливость организма, утверждает врач-диетолог. Кроме распространенных макроэлементов - калия и магния, квас содержит много железа, марганец, кобальт, а также цинк, который является антиоксидантом, иммуномодулятором и очень полезен для мужского репродуктивного здоровья.

В ячмене, из которого делают квас, есть довольно редкий элемент - кремний. Он обеспечивает защиту от образования камней в почках. "Сейчас у многих в моче обнаруживают соли, в почках камушки, а все потому, что мы потребляем мало продуктов, в которые содержат кремний. Кроме тыквы, ее семечек и полевого хвоща, этот элемент редко где найдешь. И как раз очень много кремния именно в ячмене, - отмечает врач-диетолог.

Следует отметить, что квас - достаточно калорийный продукт. Н. ВЕЛИКАЯ советует ограничить потребление кваса людям с нарушенным углеводным обменом, больным сахарным диабетом или склонностью к нему, тем, кто имеет избыточную массу тела. Детям его можно давать после года, когда малыши уже едят со "взрослого стола".

Квас можно купить в магазине или на улице из бочки, но лучше готовить его на свой вкус дома. Каждый раз новый. Поэтому предлагаем несколько рецептов этого вкусного напитка.

ХЛЕБНЫЙ КВАС

1 / 2 кг ржаного хлеба

800 г сахара

20-30 г дрожжей

30 г изюма

10 л воды

Ржаной хлеб нарезать ломтиками, подсушить в духовке, слегка подрумянить. Сухари поломать на мелкие кусочки, залить в эмалированной посуде кипятком и оставить на 3-4 часа. Жидкости должно быть полное ведро. Когда она остынет (жидкость должна быть прозрачной, с коричневым оттенком), процедить, положить сахар и добавить растертые с сахаром дрожжи. Посуду прикрыть и оставить на 12 часов. Настой разлить в бутылки, положив в каждую по 2-3 изюминки. Бутылки плотно закупорить. Первые сутки держать квас в теплом месте, затем поставить в холодное место. Самый вкусный квас получается через 4 дня.

КВАС «ТЕМНЫЙ»

Сахар - 1 кг, лимонная кислота - 10 г, дрожжи (лучше обычные хлебные) - 20 г, вода - 10 л, ванилин по вкусу (чайная ложка и меньше), столовая ложка риса.

Сахар - 250 г накаляют в сковородке (лучше чтобы подгорел) и заливают 10 литрами теплой водывместе с остальными ингредиентами (750 г остатка сахара, лимонная кислота, растворенные в теплой воде дрожжи, ванилин, рис) . Все это бродит 12-15 часов, и напиток готов.

КВАС «СВЕТЛЫЙ»

Хлеб ржаной, сухие дрожжи, сахар, вода.

Ржаные сухари или корочки ржаного хлеба (1/5 от объема емкости) залить чистой холодной водой. Добавить сухие дрожжи (на 1 литр - на кончике ножа) и сахар (на 1 литр 5 кусочков. Закрыть емкость и несколько раз перевернуть, смешивая ингредиенты. Не закрывая плотно крышку, чтобы не препятствовать доступу воздуха, оставить на сутки или две для брожения.

Перебродившую смесь процедить и разлить по бутылкам с добавлением по 2 кусочкам сахара на каждые 0,5 л (или по вкусу). Поставить бутылки в холодильник для охлаждения.

КВАС "БАНАНОВЫЙ"

Нужны бананы, дрожжи, вода.

2-3 кг очень мягких (переспелых) бананов размешайте в 5 л теплой воды, добавьте 20 г дрожжей и оставьте в теплом месте на сутки. Снимите пену и осторожно процедите. Дайте отстояться и процедите еще раз. (А если хватит терпения - и третий. Разлейте по бутылкам, хорошо закупорьте, поставьте в холодное место, и через 1-2 дня квас готов.

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС

1 кг сырой свеклы

1/3-1/2 стакана сахарного песка

2,5 л охлажденной кипяченой воды

корка ржаного хлеба (100 г)

соль по вкусу

Свеклу вымыть, очистить, ополоснуть, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке и положить в чистую стеклянную посуду. Затем посыпать ее сахарным песком и солью, залить охлажденной кипяченой водой и положить хлебную корку. Посуду накрыть марлей или салфеткой и поставить в теплое место примерно на 5 суток. После этого квас процедить через марлю в чистые, предварительно прокипяченные бутылки.

МЯТНЫЙ КВАС

2-3 веточки мяты

40-45 г ржаных сухарей или сухого хлебного кваса

1,5 столовой ложки сахарного песка

1 л воды

5-10 г дрожжей

1 чайная ложка изюма

Ржаные сухари хорошо подсушить и измельчить. Затем высыпать сухарики или сухой хлебный квас в эмалированную посуду, залить водой, размешать, накрыть крышкой или завязать плотной материей и поставить в теплое место на 1,5-2 часа для настаивания, периодически помешивая. Затем полученную жидкость слить, добавить разведенные в теплой воде дрожжи, сахарный песок и мяту и выдержать при комнатной температуре в течение 10-12 часов. После этого квас процедить через марлю и разлить в бутылки, добавив в каждую по 2-3 изюминки. Бутылки плотно закупорить, выдержать при комнатной температуре еще 2-3 часа, а затем поставить в холодильник.

ЛИМОННЫЙ КВАС

3-4 лимона

2-2,5 стакана сахара или меда

5 л воды

15-20 г дрожжей

изюм

Воду вскипятить, добавить нарезанные тонкими ломтиками лимоны или лимонный сок и тонкий желтый слой лимонной цедры. Стакан сахара слегка подрумянить на сковороде с небольшим количеством воды, добавить в сок. Смесь остудить до 25-30 ° С, добавить дрожжи, растертые с сахаром или медом, и остальные меда или сахара. Выдержать несколько часов в теплом месте, пока не начнет сильно бродить. Затем поместить в прохладное место, добавить изюм и, не накрывая, держать 1-2 дня. Готовый напиток разлить в бутылки, добавить изюм, закрыть бутылки и держать на холоде.

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС

1 кг свежих яблок

5 л воды

2-2,5 стакана сахара или 2,5-3 стакана меда

палочка корицы

лимонной или апельсиновой цедры или 1/2-1 стакан рябинового сока

изюм

10-15 г дрожжей

Яблоки нарезать вместе с кожурой на кусочки, сварить, воду слить, добавить в нее сахар или мед и дрожжи, растертые с небольшим количеством сахара. По вкусу добавить приправы. Выдержать смесь в теплом месте до появления пены (1-2 дня). Готовый напиток перелить в бутылку или закупоренную посуду и добавить изюм. Хранить в холодном месте. Подавать к столу с кусочками льда.

Ольга Пащенко