Осторожно! Школьная форма может быть опасной для здоровья ребенка

Специалисты-покройщики напоминают, что по канонам в одежде для школьников, а именно в составе ткани, из которой она сделана, доля синтетики не должна превышать 67%. Примеси искусственных волокон позволит форме лучше и дольше носится, меньше мяться и иметь нормальный вид после стирки. Пройдясь по магазинам и доверяя этикеткам, действительно на товаре, в основном, написано, что синтетики там не больше 55%. Но иногда стоит доверять своим тактильным ощущениям – очень часто к детской форме просто не хочется дотрагиваться лишний раз, не то, что ее носить.

Также эксперты советуют уделять максимальное внимание и подкладке в школьной одежде. В этом случае, «проинспектировав» магазины и базары, мы не нашли натуральных тканей для подкладки в форме для учеников. Везде производители честно признались, что эта часть одежды сделана из синтетических материалов.

Врач-аллерголог Светлана Кувшинова советует подумать родителям, брать ли такую форму для своих детей – такая одежда не обеспечивает нормальной вентиляции, в ней ребенок быстро потеет. К тому же, если у Вашего ребенка кожные заболевания разной природы (экзема, псориаз, различные виды аллергий), то покупать такую форму точно не надо. В таком случае, медик советуют приобретать школьную одежду из натуральных материалов (шерсть, хлопок, кашемир). Если такой нет в магазинах или ее цена слишком высокая, никто еще не отменял ателье, при том же, выбор тканей сейчас разнообразный. Г-жа Кувшинова также просит родителей обратить внимание и на то, какими красителями «покрашена» ткань для школьной формы. Если краска с ткани быстро слазит – это свидетельство низкого качества красителей, и эта вся химия может оказаться на коже ребенка. Последствия могут быть разными – от просто испорченной блузки, майки до высыпаний, аллергий и даже… экземы. Можно задать резонный вопрос, каким образом в магазине можно проверить качество красителей. Если Вам удастся, то можно потереть влажной тканью по самой форме и посмотреть или не остался след от красителя на ней. К тому же, никто не отменял еще законы о защите прав потребителей, по которому покупатель может вернуть одежду в течение определенного времени, если ее качество не соответствует стандартам. Поэтому не стоит выкидывать сразу же чек после покупки формы, на базарах также требуйте подобный документ.

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