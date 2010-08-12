Россия намерена закупить 30 млн доз вакцины против гриппа

Россия намерена закупить почти 30 млн. доз вакцины против гриппа в преддверие сезонного подъема заболеваемости.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В целях предупреждения тяжелых последствий заболевания гриппом, в преддверие сезонного подъема заболеваемости, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, будет проводиться иммунизация населения, в первую очередь лиц, относящихся к группам риска. В настоящее время продолжается работа по выпуску сезонных вакцин, в состав которых в соответствие с рекомендацией ВОЗ войдут все три циркулирующих вируса. В рамках государственного заказа планируется закупка 28,3 млн. доз вакцин против гриппа, в том числе 11,3 млн. доз - для детей», - говорится в сообщении.