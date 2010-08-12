В лесах России возле ЧАЕС превышения уровня радиации нет

В лесах России, загрязненных после аварии на ЧАЕС, превышения уровня радиации не допущено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир СТЕПАНОВ.

По его словам, за последние сутки специальные лаборатории продолжили мониторинг радиационной обстановки в лесах, где было заражение радиацией после Чернобыльской катастрофы.

«Превышение уровней не допущено. Кроме того, на территории данных субъектов РФ все пожары, которые возникают, тушатся в день в возникновения», - сказал В.СТЕПАНОВ.

Он сообщил, что на территории РФ за последние сутки продолжилось устойчивое снижение количества площадей природных пожаров. В частности, наиболее эффективно данная работа проводилась в Республики Марий Эл, Республики Мордовия, а также в Пензенской, Московской, Рязанской и Владимирской областях.

Всего же за сутки площадь природных пожаров в России сократилась на 10 тыс. га. В частности, в Марий Эл площадь пожаров уменьшилась на треть (на 735 га), в Кировской области - на 250 га, в Воронежской - более чем на 80 га, в Мордовии - на 55 га.

По его словам продолжиться перегруппировка сил средств МЧС из районов, где ситуация стабилизировалась, также будет применяться сегодня авиация МЧС.

В.СТЕПАНОВ отметил, что основные усилия сегодня будут сосредоточены на контроле ситуации в Свердловской, Рязанской, Московской и Владимирской областях.

Кроме этого, МЧС сообщает, что за сутки площадь пожаров в Московской области сократилась более чем на четверть

«Благодаря усилиям группировки по тушению пожаров в Подмосковье, которая составляет почти 14 тыс. человек и около 2,3 тыс. единиц техники, а также массированному применению авиации, площадь действующих пожаров в Подмосковье удалось сократить с 174 га до 126 га», - говорится в сообщении.

В прошедшие сутки на тушении природных пожаров в Московской области работало 5 воздушных судов. На горящие леса и торфяники было сброшено свыше 1000 тонн воды.