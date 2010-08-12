В Киеве продают препарат для похудения с наркотиками
14:23, 12 августа 2010Страна
0 0
Проверка прокуратуры
Прокуратурой столицы организованы проверки реализации через аптечные заведения несертифицированного препарата для похудения китайского производства, который содержит психотропное вещество «сибутрамин».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, уголовное дело по данному факту уже возбуждено Деснянским райуправлением милиции.
В настоящее время подобные проверки продолжаются в Голосеевском, Святошинском районах города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter