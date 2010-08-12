В Нежинском детском интернате умерли 5 детей, 4 - в реанимации

В Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пяти детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет.

Кроме того, на утро 12 августа в реанимации Нежинской городской больницы находятся 4 ребенка. По данным врачей, состояние больных - тяжелое. Проводится вся необходимая терапия.

По предварительному заключению врачей, у детей вирусная инфекция с экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. Областной СЭС собраны контрольные обследования на вирусы. Контактные дети находятся под наблюдением врачей-инфекционистов, педиатров.

Продолжается расследование. Создана рабочая группа в составе представителей Министерства здравоохранения и представителей Министерства труда и социальной политики Украины, в системе которого находится этот Нежинский интернат.

На месте работают заместитель министра здравоохранения Раиса МОСТОВЕНКО и главный внештатный анестезиолог Владимир ЖОВНИР для оценки ситуации и оказанием необходимой помощи.