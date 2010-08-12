Под Судаком утонула женщина, запутавшаяся в рыболовецких сетях

На диком пляже в бухте Чалки (район с. Прибрежное, Судак, АРК), запутавшись в рыболовецких сетях, утонула женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на поверхности моря на расстоянии 40 м от берега в рыболовецких сетях находится труп женщины. На вид погибшей 50-55 лет, была одета в сине-бело-фиолетовый открытый купальник.

С помощью катера "Амур" тело было изъято из сетей и доставлено на берег.

На данный момент устанавливается личность погибшей.