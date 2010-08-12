У американца в легком вырос горох

Американские врачи обнаружили, что затемнение в легком пациента вызвано проросшей горошиной, сообщает Boston Herald.

Житель города Брюстер в штате Массачусетс Рон Сведен (Ron Sveden) в течение длительного времени страдал эмфиземой легких. По словам американца, его состояние ухудшилось 30 мая 2010 года.

Сведен был доставлен в больницу Кейп-Код (Cape Cod Hospital). У пациента значительно снизилось давление и поступление кислорода в ткани. Врачи обнаружили, что левое легкое больного спалось. Кроме того, у него появились симптомы обзевоживания организма, а также развилась пневмония.

Сделав пациенту рентгенограмму грудной клетки, медики обнаружили на снимке небольшое образование в левом легком. В течение двух недель пациент сдавал анализы на различные виды рака, однако их результаты были отрицательными. Изучив образцы ткани, взятые из новообразования в легком Сведена, один из врачей пришел к выводу, что это горох.

Инородное тело было удалено из легкого пациента в ходе хирургического вмешательства. После операции состояние Сведена улучшилось. По словам медиков, он мог случайно вдохнуть горошину во время еды, после чего она проросла в ткани легкого.

medportal.ru