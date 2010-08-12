В Севастополе с 4-го этажа больницы выбросилась женщина

В Севастополе из окна 4 этажа 1-й городской больницы выбросилась 63-летняя женщина; от полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, следственно-оперативная группа установила, что женщина поступила несколько дней назад в кардиологию. Состояние ее здоровья было неудовлетворительным, ей предстояла ампутация ног. Накануне женщина рассказывала своим соседкам по палате, что так жить не сможет. На следующий день она зашла в туалет и выбросилась из окна.

По факту самоубийства милиция проводит проверку.