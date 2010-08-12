В пельменях нашли споры сибирской язвы

Лабораторные исследования образцов продукции компании «Дарина» выявили в пробе пельменей «Особенные» культуру возбудителя сибирской язвы. Аналогичные результаты получены по пробам, взятым на исследование в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

«Как отмечено в протоколе лабораторного исследования, в пробе пельменей «Особенные» производства ООО «Дарина» (дата выработки 20 июля 2010 года) выделена культура возбудителя сибирской язвы. Исследование других проб продолжается», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Пресс-служба добавляет, что Управление Роспотребнадзора по Омской области получило данные о лабораторных исследованиях, проведенных Управлением ветеринарии Ханты-Мансийского АО. Предварительные результаты анализа на сибирскую язву в пробе пельменей «Особенные» (дата выработки 31 июля 2010 года) дали положительный результат.

Между тем начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Омской области Андрей Сердюков уточнил, что пробы на исследование брали с производства.

«Пробы были взяты с продукции, которая находилась на производстве на ответственном хранении», – сказал Сердюков.

Ранее управлением Роспотребнадзора по Омской области было выдано предписание ООО «Дарина» о возврате из торговой сети мясных полуфабрикатов, выработанных в период с 13 июля по 11 августа 2010 года.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в настоящее время предприятие не работает.

Окончательное заключение о зараженности остальной продукции выдаст федеральный референс-центр Роспотребнадзора, куда ранее были направлены образцы продукции ООО «Дарина».

Вместе с тем омское ООО «Дарина» 11 августа со ссылкой на микробиологические исследования проб продукции распространило информацию о том, что в цеха компании не поступало мясо, зараженное сибирской язвой.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор объявил карантин в одном из районов Омской области, где несколько человек были госпитализированы с диагнозом «сибирская язва». Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что один из шести человек, госпитализированных в Омской области с диагнозом «сибирская язва», скончался, жизни еще пятерых ничто не угрожает.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией, протекает в виде кожной, редко кишечной, легочной и септической формах. Человек заражается обычно от больного или погибшего животного, а также от инфицированного материала (шкура, шерсть).

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