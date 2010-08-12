В Китае жертвами оползней стали более тысячи человек

Китайские власти официально подтвердили, что в результате оползней в округе Чжоуцюй северо-западной провинции Ганьсу погибли 1 тыс. 117 человек.

Как передает Lenta.ru, 627 жителей округа числятся пропавшими без вести.

В Чжоуцюй продолжается спасательная операция. В частности, 11 августа спасателям удалось извлечь из-под обрушившихся горных пород двух живых людей.

В спасательной операции задействованы также военнослужащие, которые с помощью взрывчатки пытаются устранить затор, образованный землей и мусором на реке Байлун. Отмечается, что перегороженная река вышла из берегов и затопила город Чжоуцюй.

Массовые оползни на северо-западе Китая были спровоцированы сильными дождями, которые начались там 7 августа. Уже на следующий день сообщалось о гибели 127 человек. Еще 45 тыс. жителей округа были эвакуированы.