В Одессе автомобиль переехал загоравших на пляже
10:01, 12 августа 2010Страна
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Повреждены конечностей, грудь
В Одессе водитель автомобиля «Шевроле» переехал 31-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, загоравших на пляже “Лузановка”.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Одесского горуправления ГАИ, «водитель иномарки совершил наезд на двух загорающих на пляже, напротив бара «Гелиос», съехав с дороги на территорию зоны отдыха, где движение воспрещено. Пострадавшие получили повреждения конечностей, грудной клетки и были госпитализированы в областную больницу».
Ведется расследование.
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