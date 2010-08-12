Как выбирать арбузы и дыни?

Научно-исследовательский институт питания рекомендует не покупать арбузы и дыни с поврежденной кожурой. Об этом сказал заведующий лаборатории гигиены питания Владислав Сластин.

"Химические вещества, которые попадают с пола, с асфальта через трещины или надбитый арбуз, могут вызвать при потреблении данного продукта отравление", - сказал он.

Он отметил, что бахчевые созревают непосредственно на почве, продаются в большинстве случаев с пола или поддонов, на улице возле дорог, поэтому через повреждения в кожуре в них могут попасть бактерии и вредные химические вещества.

Кроме того, по мнению специалиста, лучше покупать, особенно в условиях жаркой погоды, целые арбузы или дыни, чем их половинки, а также не просить разрезать арбуз для проверки самим продавцом.

"Если конечно в арбузе будет сделан надрез, и вы сразу пойдете его кушать, то хорошо, но лучше всего помыть вначале арбуз, сделать надрез, посмотреть, соответствует ли он вкусовым и ароматическим свойствам и потом употреблять", - подчеркнул он.

В отношении проверки качества бахчевых основным принципом правильного выбора Владислав Сластин назвал естественное созревание плода.

"Самым оптимальным вариантом является то, чтобы потреблялись бахчевые, собранные в сезон своего естественного созревания... на полях и грядках, с минимальным использованием химических препаратов - пестицидов и нитратов, которые являются ускорителями роста и созревания культур", - сказал он.

По его словам, признаками такого естественного созревания являются наличие сухого хвостика, желтого бока, на котором созревает плод, а также звонкий звук при постукивании по плоду.

Эксперт отметил при этом, что покупать бахчевые желательно в авторизированных местах продаж - на рынках и в магазинах, где при необходимости продавец может предоставить документы, подтверждающие, что продукция прошла лабораторные исследования и не содержит нитраты и пестициды свыше разрешенных норм.

newsland.ru