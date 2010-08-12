В Москве мотоциклист сбил на переходе коляску с ребенком

Милиция ищет мотоциклиста, который сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы и скрылся. Очевидцев происшествия ГУВД просит позвонить в службу "02", сообщил РИА «Новости» представитель управления информации московского ГУВД Анатолий ЛАСТОВЕЦКИЙ.

По его словам, мотоцикл сбил коляску с двухлетним ребенком недалеко от станции метро "Алексеевская", напротив дома 6 на улице Бочкова, после чего скрылся с места происшествия.

"Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован вертолетом МЧС. Сведения о правонарушителе переданы всем городским автопатрулям и на стационарные посты ДПС для его задержания", - сказал А.ЛАСТОВЕЦКИЙ.

Он добавил, что на скрывшемся мотоцикле были два человека - водитель и пассажир.

По данным ГУВД, это вторая за день серьезная авария с участием мотоцикла в Москве. Утром мотоциклист на Черкизовском путепроводе (Щелковское шоссе) выехал на большой скорости на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя машинами. Водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте.