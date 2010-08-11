В Днепропетровске и на Сумщине хлеб дорожать не будет

Днепропетровская область обеспечена зерном в полной мере, в самом Днепропетровске хлеб дорожать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс конференции директор Департамента потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского городского совета Александр ДОРОШЕНКО.

"Хлеб не подорожает. Это я вам заявляю со всей ответственностью. Днепропетровская область обеспечена зерном в полной мере. Зерновых нам хватит не только для обеспечения внутреннего рынка, но и для продажи на рынки внешние. Слухи о том, что хлебобулочные изделия будут стоить на порядок выше, вызваны новостями о появлении конкурентов в других странах. Это неправда. Я еще раз уверяю - цены не вырастут. А проблем ни с белым, ни с ржаным хлебом не будет", - заверил А.ДОРОШЕНКО.

По его словам, на совещании в облгосадминистрации было решено в каждом районе области закупить по достаточно низкой цене зерно, которое впоследствии будет предоставлено хлебозаводам.

А.ДОРОШЕНКО отметил, что будет закуплено не меньше 10 тыс. тонн зерна высшего качества по льготным ценам.

В Сумской области подписан Меморандум о предотвращении повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе.

Этим документом закреплены договоренности между облгосадминистрацией, Инспекцией по контролю за ценами в Сумской области, Сумским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, производителями зерна, муки, хлеба, хлебобулочных изделий и субъектами оптово-розничной торговли о стабильных ценах на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА.

"Прежде всего, мы сделали все возможное, чтобы обеспечить область зерном. На сегодня удалось сформировать региональный запас зерна. Сейчас приоритетная задача для власти - предупредить спекулятивные толчки относительно формирования ценовой политики, зафиксировав цены на хлеб и хлебобулочные изделия, и не допустить их рост", - сказал заместитель председателя ОГА Сергей СЛИЗКИЙ.

Присутствующие на церемонии подписания Меморандума производители зерна, муки, хлеба и субъекты оптово-розничной торговли поддержали инициативу администрации документально зафиксировать договоренности о предотвращении повышения цен. По их словам, только на принципах партнерства бизнеса и власти можно не допустить сезонного повышения оптово-отпускных и розничных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, стабилизировать ценовую ситуацию на потребительском рынке и обеспечить население социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.