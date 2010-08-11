Завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в западных и северных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-24°, на побережье морей до 28°, днем 35-39°, в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской областях местами 40-42°; в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью 13-18°, днем 28-33°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в четверг ночью и утром местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-39°. В Киеве температура ночью 21-23°, днем 35-37°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 27-30°, в Днепре возле Киева 27°.