Сымитировав рак, аферистка "заработала" $20 тыс

Жительница канадского города Торонто в течение длительного времени имитировала заболевание раком. Женщина занималась фиктивной благотворительной деятельность и собирала деньги у людей, желающих помочь ей справиться с болезнью.

23-летняя Эшли Кирилоу пользовалась доверием людей и озабоченностью общества по отношению к раковым больным. Женщина специально брила голову, выщипывала ресницы и брови. Ей также пришлось голодать для полноты образа, дабы все поверили, будто она проходит курс химиотерапии.

Как сообщает источник, Эшли налаживала связи с различными местными общественными организациями и взывала о помощи у добровольцев. Кирилоу просила помочь ей организовывать мероприятия и извлекать выгоду из концертов, устраивавшихся в ее честь. Представители организации Skate4Cancer, пообещали бесплатно свозить женщину в Disney World.

В общей сложности Эшли Кирилоу собрала $20 тыс. Сейчас она уже предстала перед судом.

banker.ua