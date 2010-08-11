На Черниговщине горят торфяники

В Черниговской области горят торфяники.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Вблизи с. Сядрино Корюковского района возник пожар торфа на площади 0,5 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем не установленного лица. Пожар был локализован за два часа, однако его гашение продолжается.

Еще одно возгорание торфа произошло вблизи с. Ловинь Репкинского района на площади 0,05 га. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем не установленного лица. Пожар локализован, его гашение продолжается.