Радиационный фон в Брянской области в норме, пожаров нет

Радиационный фон в Брянской области в норме, пожаров не допущено.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Брянской области.

Сообщается, что в период с 6 по 7 августа на территории Брянской области работали специалисты 294-го Центра специальных операций особого риска «Лидер» из Москвы. Их главной задачей был контроль уровня радиационной обстановки на территории районов Брянской области, подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

«Были осуществлены выезды и замеры уровня радиации в г. Новозыбков и Новозыбковский район, г. Клинцы и Клинцовский район. Общие показатели в норме, превышения радиационного фона не выявлено. Очагов горения лесных пожаров в обследуемых зонах не допущено», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Брянской области, по состоянию на вчерашний день было 10 незначительных очагов возгорания, но они были все потушены.

«Возгорания были незначительные – от одного до трех га», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее глава МЧС РФ Сергей ШОЙГУ высказывал опасение, что в случае возникновения природных пожаров на территории Брянской области, подвергшейся в 1986 году радиационному заражению во время аварии на Чернобыльской АЭС, может повыситься радиационный фон.