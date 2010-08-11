В Киеве на 7 лет осужден мужчина, напавший с ножом на врача “скорой”

Вступил в силу приговор суда, которым к 7 лет заключения приговорен мужчина, ударивший ножом прибывшего на вызов врача “скорой помощи”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры города Киева, приговором Днепровского районного суда г. Киева от 19 апреля 2010 г. Д.А.БУХТАТОВ приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение покушения на умышленное убийство.

Как отмечается в приговоре, осенью 2006 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, которые возникли внезапно, 21-летний мужчина начал драку и нанес удар ножом в грудную клетку врачу-интерну, прибывшему в составе бригады скорой медицинской помощи на вызов по поводу ухудшения состояния здоровья сожительницы осужденного. Довести преступный умысел на убийство до завершения Д.БУХТАТОВ не смог из-за вмешательства присутствующего гражданина.

Суд отклонил версию защиты относительно отсутствия у осужденного умысла на лишение жизни пострадавшего, и согласился с доводами государственного обвинителя прокуратуры столицы, который настаивал на правильности криминально-правовой квалификации. Все участники процесса с заключениями суда согласились, приговор вступил в законную силу.