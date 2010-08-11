Студент из Запорожья умер из-за артериальной гипертензии

Причиной смерти 17-летнего курсанта одного из вузов Запорожья стала артериальная гипертензия.

Как сообщила УНИАН прокурор Орджоникидзевского района Запорожья Виктория НАУМЕНКО, "по данным медиков, причиной смерти молодого человека стало заболевание - артериальная гипертензия. Это заболевание, которое могло быть даже врожденным. Поэтому мы будем проводить не только тщательную проверку обстоятельств случившегося непосредственно в вузе, но и выяснять, каким образом курсант проходил необходимые медобследования".

По словам прокурора, все эти мероприятия будет осуществляться в рамках доследственной проверки, на которую законодательством предусмотрено 10 дней. После этого будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Запорожье после занятий физкультурой в вузе скончался 17-летний юноша.

По словам заместителя главного врача по скорой помощи 5-й горбольницы Сергея БАРАННИКА, 9 августа "скорая" получила вызов в Запорожскую юридическую академию. "Причина вызова - на занятиях по физкультуре стало плохо студенту. К моменту приезда скорой парень находился в коме с температурой 41,7 градусов", - отметил С.БАРАННИК.

По его словам, реанимационная бригада, проводя интенсивные реанимационные мероприятия, доставила пострадавшего в больницу, где он, несмотря на все старания медиков, к вечеру скончался.