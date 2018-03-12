Старость ухудшает отношения отцов и детей

Отношения между старшими и молодыми членами семьи могут быть разными: близкими и душевными или, наоборот, сложными и конфликтными. Но и те и другие могут существенно ухудшиться из-за обязанности детей заботиться о собственных постаревших родителях, сходятся во мнении психологи.

Авторы первого международного исследования по этой тематике проанализировали отношения более чем 2600 отцов и их детей в шести развитых странах - Англии, Германии, Израиле, Норвегии, Испании и США. Хотя некоторые нации сумели выработать стереотип приемлемых способов общения со старшим поколением, длительная зависимость одних от других и обязанность заботиться о стариках становится серьезным испытанием.

Как вести себя со стариками

Ученые выделили ключевые понятия, которые влияют на амбивалентность отношений между людьми: привязанность, заботливость, конфликтность, экономический статус, образование, пол, количество детей, супружеский статус, жилищные условия, культурные ценности. Ведущий автор работы доктор наук Мерил Сильверстейн объясняет: "Ситуации, когда человек вынужден заботиться о постаревших родителях, например, из-за нехватки финансов, невозможности нанять сиделку и т. п., приводят к трудностям в семье. Пожилые люди в странах с развитой системой финансовой поддержки стариков меньше страдают от семейных конфликтов, когда сталкиваются с серьезной болезнью или ситуациями, требующими долговременной и дорогостоящей медицинской поддержки".

Британские "отцы и дети" вели себя дружественно, душевно, старались избегать конфликтов. Немцы и испанцы показывали независимость от старшего поколения и выше ценили честность по отношению к пожилым. Американские выросшие дети думали и вели наиболее независимо и индивидуалистично, чем остальные участники исследования. Израильтяне демонстрировали смешанные эмоции по отношению к старшим членам семьи, которые ученые прокомментировали как следствие социальных и политических парадоксов этой страны.

Здоровое чувство привязанности и зависимости друг от друга может усилить родственную любовь. "Безразличие в семьях наиболее негативно сказывается на отношениях, оно хуже, чем конфликты. Интересно, что в целом пожилые родители оценивают свои отношения с детьми в гораздо более позитивном ключе, чем их наследники", - замечают ученые.

Смена ролей

"Отношения родителей и детей с возрастом совершенно точно видоизменяются, - говорит Екатерина Ракитина, семейный психолог, психотерапевт, старший преподаватель Института интегративной психологии. - Старый человек зачастую становится недееспособным, у него развивается деменция, которая сопровождается разложением личности и не слишком приятными физиологическими моментами. Это приводит к изменению характера его взаимоотношений с близкими, особенно с теми, кто за ним ухаживает. Старый человек начинает существовать на примитивном уровне, уровне ребенка, и это накладывает сложности на любой контакт с ним.

Вторая причина в том, что мы дети своих родителей, сколько бы ни было лет им и нам. Всегда есть некое ощущение, что те, кто нас вырастил и воспитал, должны стоять выше по иерархической лестнице. Когда родители становятся старыми и немощными, они превращаются в детей, а дети - в их родителей. Эта смена ролей также существенно усложняет отношения между поколениями".

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