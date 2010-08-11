ВОЗ объявила о завершении пандемии гриппа H1N1

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН объявила об окончании пандемии гриппа H1N1, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Сейчас мы переходим в послепандемический период", - заявила М.ЧЕН.

Это решение стало результатом встречи экспертов ВОЗ в Женеве 10 августа, посвященной оценке текущего распространения вируса.

Пандемия, объявленная в апреле 2009 года, затронула 214 стран и территорий мира и стала причиной смерти по меньшей мере 18 тыс. 449 человек, из них лишь 300 – за последние два месяца.

По наиболее пессимистическим прогнозам, только в Великобритании могло умереть до 65 тысяч человек. Однако вирулентность нового штамма оказалась меньше расчетной. Кроме того, свой вклад внесла массовая и своевременная вакцинация, считают в ВОЗ.

С конца зимы 2010 года большинство стран прекратили мониторинг заболеваемости и закупку прививок. В настоящее время отдельные вспышки гриппа H1N1 регистрируются в Южном полушарии и в Индии.

Эксперты рекомендуют перед наступлением холодного сезона не пренебрегать вакцинацией от этого штамма, особенно детям, пожилым людям, хронически больным и беременным женщинам.

В то же время, как сообщал УНИАН, представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы весной заявляли, что пандемии гриппа H1N1 не было, и обвинили Всемирную организацию здравоохранения в необоснованном раздувании паники.

Эксперты свое заявление обосновали результатами независимых исследований. Они утверждают, что паника, вызванная ВОЗ, привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов по всему миру.

Согласно докладу ПАСЕ, число подтверждённых жертв H1N1 в мире оказалось даже меньшим, чем при обычных сезонных эпидемиях гриппа.

А «Британский медицинский журнал» прямо обвинил ВОЗ в коррупции. По данным издания, многие эксперты Всемирной организации здравоохранения имели финансовые связи с фармацевтическими компаниями. И не исключается, что о пандемии было объявлено именно под давлением производителей лекарств. «Государства мира потратили миллиарды долларов на запасы вакцины, большая часть которых так и осталась невостребованной», - отмечало издание.