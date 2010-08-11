Почему в жару нельзя есть мороженое

Сладости увеличивают жажду, увеличивают вязкость крови, а мороженое провоцирует употребление жидкости вместе с ним, рассказал УНИАН фитотерапевт.

"Мороженое как правило кушают для получения удовольствия, а не с целью набить желудок холодной сладкой массой," - утверждает врач.

Кстати, чем быстрее набил желудок, отмечает Б.Скачко, тем быстрее мороженое окажется на бедрах, в жировой ткани. А полные люди хуже переносят жару. Потому что тепло выделяется, а жировая ткань, которая фактически является диэлектриком, не дает ему уйти в окружающую среду. Таким людям надо употреблять больше жидкости.

Летом надо употреблять как минимум 5% жидкости от массы тела в день. А при температуре за 30 градусов – еще больше.

Очень важно контролировать количество мочи. Не должно быть за сутки меньше литра. Жидкость попадает в организм, “на автомате” испаряется через легкие, через кожу, а почки работают “по остаточному принципу”. Если воды в организме мало, почкам она не достается, идет перегрев организма и поднимается температура тела. Может быть тепловой удар.