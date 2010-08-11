Часто зеваете? Быстро к врачу!

Вы достаточно спите и полностью высыпаетесь, но вас вдруг донимает частая зевота? Ученые установили, что этот физиологический процесс способствует уменьшению нервозности и мобилизации организма.

Именно по этой причине зевота нередко одолевает парашютистов перед прыжками, спортсменов перед стартом, музыкантов перед концертом... Возможно, вам предстоит экзамен, публичное выступление или какое-нибудь серьезное испытание иного рода? Непроизвольная зевота повышает готовность организма к действиям в ответственных ситуациях.

Согласно другим теориям, зевота представляет собой сложный процесс регулирования температуры головного мозга. Зевание обеспечивает приток крови и более холодного воздуха, благодаря чему улучшается функционирование мозга. Оно обычно сопутствует усталости, сонливости, скуке, подавленному унылому состоянию. Если настроение бодрое, радостное, приподнятое, зевать не хочется.

Чтобы прекратить частую зевоту, как правило, достаточно поменять позу, распрямившись и расправив плечи, сделать несколько глубоких вдохов и резких выдохов, если есть возможность, походить или выполнить несколько простых физических упражнений.

Неудержимая зевота может быть симптомом некоторых болезненных состояниях, требующих медицинской помощи. Частая зевота, сочетающаяся с чрезмерной слабостью и сонливостью, может указывать на гормональную перестройку, синдром хронической усталости или синдром эмоционального выгорания.

Приступы зевоты наблюдаются при мигрени, нарушении мозгового кровообращения, вегето-сосудистой дистонии, рассеянном склерозе, в предобморочном состоянии. Для выяснения причин чрезмерной зевоты необходимо проконсультироваться с врачом.

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