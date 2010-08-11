В Дзержинске сгорел анатомический отдел городской больницы
10:50, 11 августа 2010Страна
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Причина устанавливается
В городе Дзержинск Донецкой области сгорело 120 кв. метров здания анатомического отдела центральной городской больницы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар на территории больницы в отдельном здании анатомического отдела возник вчера в 19 часов.
В результате пожара также произошло частичное разрушение торцевой стены и кирпичных перегородок.
В 21.14 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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