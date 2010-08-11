Чем угрожает ношение черных леггинсов

Ношение черных леггинсов чревато заражением лихорадкой денге. Такое предупреждение жительницам Таиланда сделал заместитель министра здравоохранения страны Пхансири Куланартсири (Phansiri Kulanartsiri), сообщает AFP.

Замминистра здравоохранения Таиланда выразил беспокойство по поводу роста популярности черных леггинсов среди тайской молодежи. По его словам, комаров, которые являются переносчиками лихорадки денге, привлекают темные оттенки.

Куланартсири отметил, что комары могут легко укусить человека через тонкую ткань леггинсов. В связи с этим он посоветовал жительницам Таиланда носить одежду из более толстых тканей светлых оттенков, в частности, джинсы.

По данным Минздрава Таиланда, с января по июль 2010 года в стане было зафиксировано более 45 тысяч случаев лихорадки денге, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате инфекции скончались 43 жителя страны.

Лихорадка денге - вирусная инфекция, передающаяся человеку при укусе комаров. Существует несколько типов вируса лихорадки, заражение каждым из которых приводит к заболеванию в умеренной форме и формированию пожизненного иммунитета к данному типу вируса. Повторное заражение уже переболевшего человека другим типом вируса может привести к развитию смертельно опасной геморрагической формы лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире лихорадкой денге заболевают более 50 миллионов человек.

medportal.ru