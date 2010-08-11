В аптеках торгуют препаратами, из которых можно сделать наркотики

Сотрудниками отдела уголовного розыска Днепропетровского городского управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области была осуществлена проверка 2 аптечных киосков, во время которой выявлено и изъято порядка 500 упаковок психотропных, снотворных и других препаратов, из которых можно было бы изготовить около 1 кг наркотического вещества.

Как рассказал журналистам заместитель начальника отдела уголовного розыска ДГУ ГУМВС Украины в Днепропетровской области, капитан милиции Анатолий ПОПКОВ, на момент проверки в обеих аптеках отсутствовали санитарные книжки, журналы учета рецептурных листов на отпуск больничных средств, которые подлежат количественному учету, а также книги учета прихода больничных средств.

Все изъятые медицинские препараты были направлены для проведения исследования.

По данным фактам прокуратурой г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч. 1 УК Украины (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров, - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до четырех лет, либо лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.).