Водители маршруток просят ввести сиесту с 12.00 до 14.00

В Кременчуге Полтавской области водители маршруток просят власти города ввести сиесту с 12.00 до 14.00.

Об этом УНИАН сообщили в городском транспортном отделе.

Перевозчики просят рассмотреть возможность временного съезда с маршрута в дневные часы, если температура воздуха достигает 40 градусов.

«У маршрутчиков в такую жару больше стало поломок. Кроме того, водителям нужно больше отдыхать. За здоровьем водителей наблюдают медики и вообще не выпускают в рейс, если есть какие-то отклонения в здоровье. Также водителей нужно учить оказывать первую помощь при солнечных и тепловых ударах», - говорится в сообщении.

Вместе с тем вице-мэр Кременчуга Владимир ТАРАТОРИН, курирующий транспортную отрасль, выразил удивление в связи с таким предложением маршрутчиков.

При этом предложение маршрутчиков в мэрии обещают рассмотреть в кратчайшие сроки.