В детском питании выявили гормоны: у младенцев растет грудь

В Китае новый скандал с детским питанием. У маленьких девочек начала расти грудь. Первыми почти одновременно забили тревогу родители трех малышек в возрасте от 15 месяцев до 4-х лет. У девочек набухли и стали увеличиваться молочные железы.

Врачи проверили уровень гормонов в организмах детей и ужаснулись. Эстрадиол и пролактин у девочек в несколько раз превышал нормальный уровень этих гормонов в организмах зрелых женщин.

Все дети на протяжении длительного периода – от нескольких месяцев до нескольких лет – принимали в пищу детскую молочную смесь производства местной компании Synutra.

"Такой уровень женских гормонов у маленьких девочек свидетельствует о серьезном нарушении работы организма. Всем родителям, которые использовали эту молочную смесь, следует немедленно прекратить давать ее в пищу детям", – заявил один из лучших педиатров страны Иенг Кин.

Однако во многих магазинах страны все еще можно приобрести попавшее под подозрение детское питание.

Местные власти заявили, что не проводят экспертиз пищевых продуктов по заявлениям частных лиц.

Но случаи с девочками стали достоянием гласности, и властям придется излагать официальную позицию по этому вопросу.

Напомним, в 2009 году после скандал с меламином по приговору суда было расстреляно несколько руководителей компаний-производителей молочных продуктов.

Напомним, за 2010 год в Украине забраковали 89% импортного детского питания.

gazeta.ua