Где в Украине производят некачественные колбасы, сыр и масло. Список фирм

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, обнаружив по результатам проведенных в первом полугодии т.г. проверок производителей большое количество нарушений, намерен применить к предприятиям-производителям некачественного сливочного масла, мяса и колбасных изделий жесткие санкции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

«Мы планируем навести порядок на рынке продовольственных товаров, используя самые жесткие методы борьбы с производителями недоброкачественной продукции. В частности, начиная с запрета реализовывать недоброкачественную продукцию или просроченный товар и заканчивая запрещением производства», – заявил председатель Госпотребстандарта Украины Олег ПОВЛОЦКИЙ.

Он сообщил, что Госпотребстандарт активизировал сотрудничество с правоохранительными органами – «нарушителям «пищевой безопасности» угрожают не только административные взыскания и штрафы, но и уголовные дела, прокурорские проверки».

Как сообщает пресс-служба, на протяжении первого полугодия 2010 года территориальные органы Госпотребстандарта Украины провели проверки выполнения требований и норм во время производства колбасных изделий, сливочного масла, свежего и мороженого мяса и мясных мороженых полуфабрикатов. Во время проверок были обнаружены многочисленные нарушения.

По результатам проверок прекращено производство масла сладко-вершкового крестьянского ТМ «Вершковая долина» и продукта сырного плавленого «Дружба» ТМ «Наш молочник», ТМ «Наш сырок», которые производились на ОАО «Молочник» (г. Житомир). Продукция предприятия не отвечала требованиям нормативной документации из-за заниженной массовой доли жира.

На харьковских предприятиях ОАО «Великобурлуцкий сыродельный завод» и ЗАО «Краснопавловский молокозавод» по результатам проверок была запрещена реализация двух партий продукции, к предприятиям применены финансовые и административные санкции. Причиной стало то, что молочная продукция не отвечала требованиям по показателям безопасности. В частности, по микробиологическим показателям в сливочном масле были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Не менее значительные нарушения обнаружены во время проверок производства колбасных изделий. В первого полугодии т.г. Госпотребстандарт провел 229 первичных проверок на предприятиях разных форм собственности. В целом была проверена 31 тонна колбасных изделий на общую сумму около 1,1 млн. грн. Проверенные вареные колбасы, в основном, состоят из соевых добавок и крахмала. Кроме этого, выявлена неудовлетворительна организация технологического контроля, в результате чего в колбасных изделиях неравномерно перемешан фарш, а кусочки шпика были большими по размеру, чем предусмотрено нормативной документацией на продукцию.

Больше всего нарушений было обнаружено на ЗАО «Комплекс Безлюдовский мясокомбинат» (Харьковская обл.), где было запрещено производство варено-копченых колбасных изделий. Причиной запрета стала заниженная массовая доля белка, наличие глутамата натрия в колбасах, а также отсутствие камеры сушки колбасных изделий, неудовлетворительные условия хранения мясного сырья и грубые нарушения санитарных норм – в производственных помещениях обнаружено наличие грызунов.

Во время проверки ООО «Глобинский мясокомбинат» (Полтавская обл.) вареная колбаса первого сорта «Мясная со сливками», «Филейная», «Сливочная», «Молочная» не отвечала требованиям нормативной документации по маркировке транспортной тары и каждой единицы продукции (неверно отмечены условия хранения). Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений и об запрете реализации 5 партий и 5 видов продукции, а также применены штрафные санкции.

Инспекторы госнадзора также проверили мясной фарш или полуфабрикаты из птицы. Так, во время проверки ООО «Агро-Р» (г. Ривне) в фарше «Ассорти свинина + телятина» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также на этикетке отсутствует общее название продукта, условия хранения, состав изделия, номер партии производства, информация о наличии или отсутствии ГМО.

Во время проверки мяса птицы рубленой замороженной, полутушек цыплят-бройлеров охлажденных на ООО СФ «Агроукрптах» (Луганская обл.) было установлено, что продукция не отвечала требованиям нормативной документации по органолептическим показателям. По результатам проверки предприятию было выдано предписание об устранении нарушений, о запрете реализации трех видов продукции. Направлены материалы проверки в Госпотребстандарт Украины для применения к предприятию штрафа в размере 100% стоимости реализованной продукции - изделий кулинарных мясных охлажденных в подложках «Колбаска «Домашняя», «Колбаски «Гриль» и «Фарш «Ассорти свинина+телятина».

По словам О.ПОВЛОЦКОГО, проверки продолжаются, их результаты будут обнародованы в СМИ, также о них проинформируют общественные организации и правоохранительные органы.