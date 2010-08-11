В Крыму проведут санитарный попуск воды по реке Салгир

Республиканский комитет АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию с целью промывки русла реки Салгир произведет 14 августа санитарный попуск воды из Симферопольского водохранилища. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Рескомводхоза Крыма.

Как отметили в пресс-службе, в связи с высокой температурой воздуха в русле реки Салгир, проходящем в черте города Симферополя, наблюдаются застойные явления воды - ухудшение качества, цветение и т.д.

"Такое явление типично для сегодняшней погоды, и городские власти Симферополя должны были бы инициировать и проводить мероприятия по улучшению санитарной обстановке в руслах рек, - сообщил председатель Рескомводхоза АРК Александр ЛИЕВ. - Но даже запах, который появился от жары вблизи реки, к сожалению, не навел городские власти на мысли что-то предпринять".

Не дожидаясь инициативы горсовета, Рескомводхозом принято решение осуществить 14 августа с 8.00 до 14.00 санитарный попуск воды из Симферопольского водохранилища, что позволит промыть русло, снизить температуру воды и тем самым улучшить санитарное состояние реки в целом.

Подобные санитарные попуски предусмотрены правилами эксплуатации Симферопольского водохранилища и могут производиться в объеме до 3 млн. куб. м в год.

"Обращаю внимание всех жителей города Симферополя, Симферопольского, Красногвардейского и Нижнегорского районов, что 14 августа с 8.00 до 14.00 скорость течения воды в Салгире значительно увеличится и будет достигать 15 м. куб./сек. Также, существенно увеличится и глубина реки. В это время прошу быть осторожным вблизи реки. Особое внимание необходимо уделить детям, которые в такую жаркую погоду могут находиться на берегу Салгира", - предупредил А.ЛИЕВ. Также он обратил внимание на то, что при таком течении купаться категорически запрещено, поскольку даже взрослому человек, самостоятельно выбраться из воды при таком течении крайне сложно.

***Санитарный попуск воды - специальный термин, обозначающий дополнительный, "залповый" пропуск воды для обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния водного объекта.

Река Салгир - главная река Крымского полуострова. Длина от устья до истока 204 км, площадь водосбора - 3750 км2. Образуется при слиянии рек Ангара и Кизи-Коба, берет начало в Симферопольском районе в с. Заречное и протекает по трем районам Автономной Республики Крым: Симферопольскому, Красногвардейскому, Нижнегорскому. Руло реки проходит в городе Симферополь.