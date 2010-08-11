Больше всего детей в Украине родилось в 2009

Больше всего детей в Украине родилось на протяжении 2009 и 1993-1994 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Согласно данным Департамента семейной и гендерной политики Минсемьи, так, среди общего количества населения Украины детей в возрасте до 1 года насчитывается 508 544, тогда как девятилетних детей – всего 381 004. Количество шестнадцатилетних составляет 528 755 лиц.

В регионах Украины наблюдается разница между количеством населения младшего и старше трудоспособного возраста. Общее деление постоянного населения Украины по возрастным группам в процентном значении составляет: трудоспособного возраста – 60,3%, младшего трудоспособного – 15,2% и старшего – 24,5%.

Ситуация существенно отличается в разных регионах. Например, Ривненская область имеет дисбаланс относительно превышения количества младшего трудоспособного (20,7%) старше трудоспособного возраста (19,8%). Аналогичная ситуация и в Закарпатской области, где лиц в возрасте младшем за трудоспособный – 20,1%, а старшим – 18,8%.

В Луганской области население в возрасте младшем за трудоспособный составляет 12,8%, а старшем – 26,2%. В Донецкой области лиц в возрасте младшем за трудоспособный – 13,0%, а старшем – 26,7%.

Следовательно, по Украине на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится 659 лиц нетрудоспособного, что повышает демографическую нагрузку на каждого работающего гражданина.