Кировоградщина: заболеваемость пневмонией выросла вдвое

Начиная с мая этого года количество случаев заболеваний пневмонией среди населения Кировоградской области увеличилось вдвое, по сравнению с прошлогодним периодом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный терапевт управления здравоохранения Кировоградской ОДА Анатолий ГАТИЧ.

По его словам, причины роста заболеваемости врачам до конца непонятны.

«Тяжелых случаев протекания болезни мы не наблюдали, практически все больные переносят пневмонию в легкой форме. Возможно, это последствия прошлогодней эпидемии. Болеет население разных вековых категорий, но преимущественно это люди трудоспособного возраста», - отметил А.ГАТИЧ.

Он сообщил, что, начиная с мая этого года, в области зарегистрировано 3850 больных пневмонией, сегодня на стационарном лечении находится 41 пациент.

«Все больные хорошо поддаются антибактериальной терапии. Лечебные учреждения в достаточном количестве обеспечены медицинскими препаратами», подчеркнул главный терапевт управления.

В то же время, по его словам, результаты 30 анализов, взятых у больных пневмонией, подтвердили наличие вируса гриппа A(H1N1).

«Стоит заметить, что только 2-3 случая заболеваний имели семейный характер. Преимущественно больные не имели между собой контактов, не связанны местом работы, что свидетельствует об отсутствии эпидемической связи», - отметил А.ГАТИЧ.