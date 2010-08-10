В Запорожье после занятий физкультурой в вузе умер студент

В Запорожье после занятий физкультурой в вузе скончался 17-летний студент.

Как сообщил УНИАН заместитель главного врача по скорой помощи 5-й горбольницы Сергей БАРАННИК, 9 августа "скорая" получила вызов в Запорожскую юридическую академию. "Причина вызова - на занятиях по физкультуре стало плохо студенту. К моменту приезда скорой парень находился в коме с температурой 41,7 градусов", - отметил С.БАРАННИК.

По его словам, реанимационная бригада, проводя интенсивные реанимационные мероприятия, доставила пострадавшего в больницу, где он, несмотря на все старания медиков, к вечеру скончался. Для установления причин смерти юноши назначена судмедэкспертиза.