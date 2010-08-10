В результате задымленности и аномальной жары в Москве количество обращений к медикам выросло на 22%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Скорая помощь переведена в режим полной мобилизации, а поликлиники и больницы - в режим без выходных, независимо от времени приема тех, кто обращается. Обращений стало больше по сравнению со спокойным периодом на 22%. Ну, счет разный. Все зависит от того, с каким периодом мы проводим сравнение», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

По его словам, в Москве сегодня 500 поликлиник и 193 больницы и госпиталя переведены на работу в режиме повышенной готовности и повышенной нагрузки.

Ю.ЛУЖКОВ заверил, что, несмотря на большое количество вызовов, прибытие скорой помощи занимает не более 15 минут. Он также призвал жителей Москвы в случае недомогания сразу обращаться у врачам.

В свою очередь В.ПУТИН сказал: «Я очень рассчитываю на то, что в условиях этого задымления в городе медицинские службы Москвы работают исправно - вовремя и качественно оказывают помощь тем людям, которые в ней нуждаются».

Ранее директор департамента здравоохранения Москвы Андрей СЕЛЬЦОВСКИЙ сообщил, что если обычно в Москве умирают 360-380 человек в день, то в настоящее время – около 700.