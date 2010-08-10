Пожары в России способствуют дальнейшему изменению климата

Беспрецедентные лесные пожары в России могут внести свою лепту в глобальное изменение климата.

Об этом УНИАН сообщили в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По мнению экологов, между ростом числа пожаров и изменением климата существует двусторонняя причинно-следственная связь. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере приводит к дисбалансу климатической системы, в том числе к увеличению числа и продолжительности «волн жары», которые, в свою очередь, способствуют росту числа пожаров. С другой стороны, эмиссия лесами СО2 вследствие лесных пожаров является одним из важных факторов воздействия на климат. Причем получается «замкнутый круг»: рост эмиссий СО2 будет приводить к более теплому климату с большим числом засух, что, в свою очередь, приведет к усилению угрозы пожаров.

Отмечается, что лесные пожары играют важнейшую роль в динамике углерода в лесных экосистемах, приводя к эмиссии углерода не только во время, но и после пожаров. Даже после низового пожара может произойти значительный отпад деревьев, что приводит к эмиссии СО2 при отмирании тонких корней и лиственной части деревьев (листьев и хвои), поскольку именно эти части деревьев разлагаются наиболее быстро. Имеются научные доказательства, что «язвы», оставшиеся в лесных ландшафтах после пожаров, остаются нетто-эмиттерами СО2 даже 30 лет спустя после пожара. В первые 20-30 лет вследствие разложения органики теряется около 20% почвенного углерода, которое стимулируется нагреванием почвы при пожаре.

WWF подчеркивает, что на климат также влияют торфяные пожары. Торфяные болота – это природные аккумуляторы углерода. При торфяных пожарах ежедневно в воздух выбрасываются десятки тонн СО2, тысячелетиями накопленных растениями болот и отложенными в виде торфа.

«Развитие молодых деревьев на гарях поможет связать выброшенный в атмосферу во время пожаров СО2. Но во многих условиях быстрое восстановление леса, особенно хвойными породами, дубом, не возможно без помощи человека. В настоящее время важно оценить ущерб, нанесенный пожарами наиболее ценным лесам европейской части страны и разработать план их восстановления. В первую очередь это относится к лесам, пострадавшим от верховых пожаров», – считает координатор проектов WWF России по лесной политике Николай ШМАТКОВ.

По его мнению, причиной катастрофических лесных пожаров этого года является не только засуха, но и поспешная и непродуманная административная реформа управления лесами.