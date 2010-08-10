Что замедляет физическое старение

Снижение калорийности рациона и физическая активность способствуют сохранению нервных связей, считают ученые из Гарвардского университета. В экспериментах на животных исследователи выяснили, что здоровый образ жизни замедляет физическое старение.

По мнению специалистов, один из аспектов старения — ухудшения связей в нервно-мышечных синапсах. Это своеобразные контакты, через которые передаются сигналы от нервного волокна в мышечные. Если они разрушаются, наступает саркопения — атрофия мышц, доставляющая массу проблем в пожилом возрасте.

Однако ученые заметили, что, если пожилым мышам ограничить калорийность диеты, снижения функций нервно-мышечных синапсов можно избежать. Практически такой же эффект производит и своевременно начатая физическая активность, которая оказывает не такой сильное, но более долгосрочное влияние.

Ученые считают, что восстановление, полученное на нервно-мышечных синапсах, способно возникнуть и в соединениях нервных волокон в головном мозге. Поэтому группа исследователей собирается продолжить свою работу — им еще предстоит узнать, можно ли применить результаты этого исследования на людях. Хотя уже есть исследования, подтверждающие: сбалансированное питание и двигательная активность помогают сохранять ясность ума в любом возрасте.

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