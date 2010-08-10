Площадь пожаров в России за минувшие сутки не изменилась

Около 250 природных пожаров возникли на территории России за минувшие сутки; сейчас, как и в понедельник, бушуют 557 пожаров на площади более 174 тысяч гектаров, говорится в сообщении управления информации МЧС России, поступившем во вторник в РИА «Новости».

«В течение суток на территории РФ возникло 247 очагов, потушено 239 очагов, продолжают действовать 557 очагов на общей площади 174 тысячи гектаров (сутками ранее также было 557 очагов на общей площади 174 тысячи гектаров). Действует 68 крупных очагов пожаров на площади 79,4 тысячи гектаров, в том числе 25 торфяных пожаров», - говорится в сообщении.

Всего, по информации МЧС, с начала пожароопасного периода на территории России возникло более 26,2 тысячи очагов природных пожаров на общей площади свыше 766 тысяч гектаров, в том числе 1,08 тысячи очагов торфяных пожаров на общей площади более 1,6 тысячи гектаров.

По данным ведомства, в тушении лесных пожаров участвуют более 165 тысяч человек (от МЧС - более 129 тысяч человек) и более 26 тысяч единиц техники, в том числе 42 воздушных судна.

"Для оказания помощи в тушении природных пожаров от иностранных государств привлечены 394 человека и 52 единицы техники, в том числе 10 воздушных судов - пять самолетов, пять вертолетов", - отмечается в пресс-релизе.